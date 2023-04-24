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Узбекские продукты будут производить на кубанском оборудовании

Узбекские продукты будут производить на кубанском оборудовании
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекские производители продуктов питания переходят на российское оборудование, которое поставит им кубанская компания "ПищТех", специализирующаяся на производстве профессионального кухонного оборудования для гостиниц, ресторанов и школ.

Краснодарское предприятие "ПищТех" поставит компании Food Tech Trade из Узбекистана оборудование для пищевой промышленности на сумму 40 млн рублей, все оно будет изготовлено по индивидуальному техническому заданию.

Кубанские производители полностью модернизировали производство и существенно нарастили мощности, а благодаря поддержке региона пищевое машиностроение получило беспрецедентное развитие, - рассказал министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько, передает "Интерфакс".

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и заместитель хокима Андижанской области Узбекистана Ботиржон Хамраев подписали соглашение о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической сфере.

Компания "ПищТех" уже 20 лет ежегодно производит свыше 50 тыс единиц оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и учреждений образования, которое насчитывает более 850 позиций.

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