Узбекистан запланировал проектов с Саудовской Аравией на $24 млрд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудил на совещании с ответственными лицами совместные инвестпроекты республики с Турцией и Саудовской Аравией. Примерная стоимость общего с королевством портфеля составит $24,1млрд.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, в ходе обсуждения деловых сторон отношений республики с Турцией и Саудовской Аравией, затронул тему инвестиций.

Поднялся вопрос о том, что Узбекистан и Саудовская Аравия имеют список из 24 инвестрпроектов, общая стоимость которых превышает $24 млрд. Уже в текущем году представители двух стран объединят усилия в работе в таких сферах, как цифровизация, энергетика и транспорт.

Кроме того, политик призвал активизировать деятельность узбекско-саудовского Делового совета и установить строгий контроль за реализацией проектов.