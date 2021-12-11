Мирзиеев назвал историческим соглашение о железной дороге в Китай

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев считает прокладку железнодорожного пути из Китая историческим событием.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев положительно отозвался о подписании соглашения о строительстве железнодорожной инфраструктуры, которая соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан. По его словам, состоявшееся в четверг подписание носит исторический характер.

"Данная железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным «плечом», соединяющим Китай с нашим регионом. В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока"

– Шавкат Мирзиеев

Мирзиеев также отметил, что проект позволит создать десятки тысяч рабочих мест и увеличит масштабы кооперации между странами.

В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров, также принявший участие в церемонии по видеосвязи, отметил, что данная инициатива станет флагманским проектом концепции "Пояс и путь", выдвинутой в КНР в прошлом десятилетии. Инициатива предусматривает создание масштабной торговой инфраструктуры, которая охватит большую часть Евразии.