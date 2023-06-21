Узбекистан увеличит производство урана в три раза

Опубликовано: 18:58, 21 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан начнет добывать в три раза больше урана. Такие планы озвучил действующий глава государства, кандидат в президенты Шавкат Мирзиеев. Ранее речь шла о двукратном росте производства.

Производство урана вырастет в три раза в Узбекистане в срок до 2030 года - ранее планировалось, что добыча увеличится вдвое, заявил президент Шавкат Мирзиеев.

"Будут созданы все возможности для увеличения до 2030 года производства меди в 3,5 раза (500 тыс т), золота - в 1,5 раза (155 т), серебра - в три раза (500 т), урана - в три раза (10 тыс т)"

– Шавкат Мирзиеев

В сообщении УзЛиДеП, от которой он идет на выборы президента, отмечается: запасы урана в стране нарастят на 33 тыс т, до 100 тыс т. Для этого на профильном предприятии "Навоиуран" будет реализовано 11 проектов. В них планируется вложить $550 млн.

Президент добавил, что в Узбекистане будет запущено производство лития и графита.

Литий будут выпускать в Ташкентской области. Ежегодно планируется выдавать 8 тыс т.

Графит будет производиться в Бухаре - 50 тыс т.

Напомним, что Узбекистан входит в число пяти стран, где добывается больше всего урана, по всему миру.

Прежние планы

В прошлом году, в июле, узбекский президент постановил до 2030 года нарастить производство урана в два раза - до 7,1 тыс т.