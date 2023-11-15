Узбекистан избавится от электронных отходов

Узбекистан намерен сократить электронные отходы и ввести закон об их утилизации.

Власти Республики Узбекистан озвучили свои планы по внедрению программы по утилизации электронных отходов. Правительство республики планирует на законодательном уровне регламентировать их выброс в промышленных масштабах.

Стратегия страны по этим вопросам была представлена на национальном форуме «Управление электронными отходами в Узбекистане: текущая ситуация и дальнейшие шаги".

Отмечается, что это мероприятие было создано при содействии мировых организаций, которые занимаются охраной окружающей среды.

В ходе встречи специалисты обсудили меры по урегулированию электронных отходов на предприятиях и созданию инфраструктуры для их переработки и сбора.

По данным ученых, если не заниматься утилизацией электронных отходов, через 7 лет их объем будет 1,2 млн тонн, что негативно скажется на здоровье людей и окружающей среде, так как они содержат в себе опасные материалы.

Специалисты отметили, что корректная утилизация и переработка электронных отходов позволит не только улучшить экологию, но будет иметь экономический эффект.

"Например, из совокупного объема образованных отходов к 2050 году в результате переработки можно получить более 1,1 млн тонн железа, 195 тыс. тонн алюминия, 392 тыс. тонн пластика"

- участники форума