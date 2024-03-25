Узбекистан и Катар разрабатывают крупные совместные проекты

Узбекистан и Катар намерены в скором времени начать подготовку к реализации крупных совместных проектов – их обсудили в ходе телефонной беседы главы двух государств.

Узбекистан намерен масштабно сотрудничать с Катаром в области инвестиций и развития совместных проектов, в телефонной беседе планы в этом направлении обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщили в пресс-службе главы государства.

В планах руководителей двух стран - подготовка и внедрение крупных совместных проектов и углубление стратегического партнерства, передает Podrobno.uz.

В этой работе лидеры Узбекистана и Катара уделяют особое внимание развитию промышленной кооперации и модернизации инфраструктуры, для чего они активно работают над внедрением в эти сферы новых инвестиций.

В рамках этих мероприятий вскоре пройдут первая встреча Координационного совета под председательством министров иностранных дел, а также заседания Межправительственной комиссии, Делового совета и бизнес-форума, график которых обсудили лидеры лвух стран.

Президент Узбекистана в беседе с эмиром Катара дал высокую оценку политическим и экономическим контактам, отметив рост товарооборота и притока катарских инвестиций в Узбекистан.