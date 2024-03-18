Узбекистан представил свой туристический потенциал Qatar Airways

Для руководителей офисов Qatar Airways провели презентацию туристического потенциала Узбекистана. На ней рассказали о возможностях страны в этой сфере.

Презентацию туристического потенциала Узбекистана продемонстрировали руководителям офисов авиаперевозчика Qatar Airways. Она была проведена в связи с запуском в июне этого года рейсов Доха-Ташкент

В ней участвовали сотрудники Комитета по туризму при Минэкологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ, а также работники узбекистанского посольства в Дохе.

Представителям из Катара показали презентацию о возможностях Узбекистана в этом направлении. Помимо этого, организаторы подробно рассказали об истории страны, ее древних городах и культурных традициях.