Вестник Кавказа

Узбекистан представил свой туристический потенциал Qatar Airways

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Для руководителей офисов Qatar Airways провели презентацию туристического потенциала Узбекистана. На ней рассказали о возможностях страны в этой сфере.

Презентацию туристического потенциала Узбекистана продемонстрировали руководителям офисов авиаперевозчика Qatar Airways. Она была проведена в связи с запуском в июне этого года рейсов Доха-Ташкент

В ней участвовали сотрудники Комитета по туризму при Минэкологии, охраны окружающей среды и изменения климата РУ, а также работники узбекистанского посольства в Дохе.

Представителям из Катара показали презентацию о возможностях Узбекистана в этом направлении. Помимо этого, организаторы подробно рассказали об истории страны, ее древних городах и культурных традициях.

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