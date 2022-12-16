Утечка воздуха на МКС увеличилась – космонавты ищут трещину

Воздух начал уходить из российского сегмента МКС быстрее, чем раньше, – о проблеме сообщило NASA, ее подтвердил Роскосмос. На данный момент экипажу станции ничего не угрожает, идут работы по ликвидации ЧП.

Утечка воздуха активизировалась на Международной космической станции, а точнее в ее российском сегменте, однако угрозы ни для экипажа нет, ни для самой станции нет, заявили в Роскосмосе.

"Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме"

– ведомство

В пресс-службе Роскосмоса подчеркнули: МКС постепенно устаревает и все чаще нуждается в ремонте, который может занимать до половины времени экипажа.

Ранее сегодня об утечке заявили в NASA, уточнив, что серьезного влияния на безопасность экипажа она не оказывает. В американском агентстве уточнили, что работают над решением проблемы вместе с российскими коллегами.

Напомним, в августе 2018 года разгерметизация на МКС произошла в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". Оказалось, что воздух уходил через рукотворное отверстие, проделанное изнутри. Тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о следах сверла на обшивке. Было проведено расследование, однако его результаты общественности не сообщили.

После этого новая утечка была обнаружена через год, осенью 2019 года. Спустя еще год, в 2020-м, космонавты нашли первую трещину.