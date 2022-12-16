Вестник Кавказа

Утечка воздуха на МКС увеличилась – космонавты ищут трещину

Утечка воздуха на МКС увеличилась – космонавты ищут трещину
© Фото: РКК Энергия
Воздух начал уходить из российского сегмента МКС быстрее, чем раньше, – о проблеме сообщило NASA, ее подтвердил Роскосмос. На данный момент экипажу станции ничего не угрожает, идут работы по ликвидации ЧП.

Утечка воздуха активизировалась на Международной космической станции, а точнее в ее российском сегменте, однако угрозы ни для экипажа нет, ни для самой станции нет, заявили в Роскосмосе.

"Экипаж регулярно проводит работы по поиску и устранению возможных мест утечки, а данные, поступающие с борта станции, передаются для анализа специалистам в штатном режиме"

– ведомство

В пресс-службе Роскосмоса подчеркнули: МКС постепенно устаревает и все чаще нуждается в ремонте, который может занимать до половины времени экипажа.

Ранее сегодня об утечке заявили в NASA, уточнив, что серьезного влияния на безопасность экипажа она не оказывает. В американском агентстве уточнили, что работают над решением проблемы вместе с российскими коллегами.

Напомним, в августе 2018 года разгерметизация на МКС произошла в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09". Оказалось, что воздух уходил через рукотворное отверстие, проделанное изнутри. Тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о следах сверла на обшивке. Было проведено расследование, однако его результаты общественности не сообщили.

После этого новая утечка была обнаружена через год, осенью 2019 года. Спустя еще год, в 2020-м, космонавты нашли первую трещину.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2265 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Первый турецкий космонавт вернулся на Землю

Первый турецкий космонавт вернулся на Землю

Первого турецкого астронавта ждут на Земле уже завтра

Первого турецкого астронавта ждут на Земле уже завтра

Возвращение космического корабля Dragon откладывается

Возвращение космического корабля Dragon откладывается

Первый турецкий астронавт возвращается на Землю

Первый турецкий астронавт возвращается на Землю

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы