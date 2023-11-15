Ушел из жизни легендарный политик Генри Киссинджер

В США в штате Коннектикут в своем доме в возрасте 100 лет ушел из жизни бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых видных американских политиков.

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте ста лет, передает Reuters.

"Обладая огромным интеллектом и острыми геополитическими инстинктами, ему приписывают разработку политики разрядки с Советским Союзом, открытие отношений США с КНР и прекращение Войны Судного дня через челночную дипломатию"

- помощник Киссинджера Джеймс Бейкер

Вашингтон лишился знакового дипломата, который играл ключевую роль практически в каждом важном вопросе американской дипломатии с 1969 по 1977 годы. Киссинджер возглавлял американскую дипломатию с 1973 по 1977 год, передает РИА Новости.

Он - лауреат Нобелевской премии мира. Киссинджер также участвовал в разработке Парижского мирного соглашения, которое было призвано остановить Вьетнамскую войну, шедшую с конца 50-х годов.

В 2015 году в США признали его самым эффективным госсекретарем за последние 50 лет.