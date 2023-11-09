Ушел из жизни бывший глава Кузбасса Аман Тулеев

Ушел из жизни бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев. Ему было 79 лет. Тулеев на протяжении двух десятков лет он возглавлял регион и по праву заслужил звание «народного губернатора».
«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата»
– глава региона Сергей Цивилев
Далее он отметил, что с именем Тулеева связана эпоха в жизни Кемеровской области.
«Он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса»
– глава региона Сергей Цивилев
Цивилев подчеркнул, что на посту его предшественник руководствовался исключительно интересами людей.