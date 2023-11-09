Ушел из жизни бывший глава Кузбасса Аман Тулеев

Ушел «народный губернатор» Кемеровской области Аман Тулеев. Об этом сообщил нынешний глава региона.

Ушел из жизни бывший глава Кемеровской области Аман Тулеев. Ему было 79 лет. Тулеев на протяжении двух десятков лет он возглавлял регион и по праву заслужил звание «народного губернатора».

«Ушел из жизни Аман Гумирович Тулеев, который был губернатором Кемеровской области с 1997 по 2018 годы, яркий, неординарный человек, вся жизнь которого была посвящена служению Кузбассу и России. Это невосполнимая утрата»

– глава региона Сергей Цивилев

Далее он отметил, что с именем Тулеева связана эпоха в жизни Кемеровской области.

«Он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса»

– глава региона Сергей Цивилев

Цивилев подчеркнул, что на посту его предшественник руководствовался исключительно интересами людей.