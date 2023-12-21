Вестник Кавказа

"Уральские авиалинии" снова летают в Узбекистан

"Уральские авиалинии" снова летают в Узбекистан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчиков между Россией и Узбекистаном стало больше. "Уральские авиалинии" запускают пять новых рейсов.

Рейсы в пять городов Узбекистана появились в январе в расписании компании "Уральские авиалинии". Международные полеты возобновляются с 13 января.

Из Москвы перевозчик дважды в неделю будет совершать вылеты в Наманган - по понедельникам и субботам, трижды в Карши - по вторникам, четвергам и субботам. Прямые рейсы между столицами двух стран будут ежедневными.

Кроме того, в расписании появились рейсы из регионов: полеты между Екатеринбургом и Самаркандом будут выполняться по вторникам и пятницам; между Самарой и Ургенчем - по четвергам.

На маршруты поставлены самолеты Airbus A320 и A321.

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