Юноша вместо дома возлюбленной чуть не сжег ее соседей в Сочи

Юный ромео попытался поджечь дом девушки, отчим которой не давал им общаться. Устроить поджог молодому человеку помогал его друг.

Житель Сочи пытался сжечь дом, в котором вместе со своей семьей проживала его возлюбленная. Об этом информирует СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что 20-летний молодой человек поссорился с отчимом девушки, который запрещал им общаться. После этого юноша договорился со своим 19-летним другом совершить поджог 27 марта. Направляясь к дому девушки, они взяли с собой легковоспламеняющуюся жидкость.

"Однако, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно облили дверь соседнего гаражного бокса. В этот момент на улицу вышел хозяин гаража, который и пресек противоправные действия злоумышленников, задержав одного из них и доставив в полицию" – пресс-служба управления

Второй участник поджога был задержан чуть позже.

По данному факту завели уголовное дело. Во время допроса друзья признали вину. В ближайшее время для них будет избрана мера пресечения.