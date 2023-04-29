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Универсиада АМОР 2023

Универсиада АМОР 2023
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, почетного председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) Лейлы Алиевой проходит Универсиада АМОР, в которой принимают участие студенты российских вузов.

♟️ Шахматы и шашки, муж., жен.;

28 апреля,  сбор и регистрация 15:30, начало 16:00,

Московский дом национальностей, зал 115
(Новая Басманная ул., 4, стр. 1, метро Красные ворота),

🏓 Настольный теннис, муж., жен.

30 апреля, cбор и регистрация - 14:00 начало игр - 15:00

Теннисный клуб «ArtTT», (9-ая Парковая, ул., д. 31, метро Первомайская),

🏀 Баскетбол 3х3, муж.

6 мая - сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00

Арена4Спорта, (Электрозаводская улица, дом 21, подъезд "К", метро Электрозаводская)

🏐 Волейбол, жен.

7 мая - сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00

Арена Спорта, (Электрозаводская улица, дом 21, подъезд "К", метро Электрозаводская)

🏐 Волейбол, муж.

8 мая - сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00

Арена4Спорта, (Электрозаводская улица, дом 21, подъезд "К", метро Электрозаводская)

⚽️ Мини-футбол 5+1,  муж.

14 мая сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00

Футбольные поля «База ДЮСШ ПФК ЦСКА», 
стадион  «Октябрь»
(Живописная, ул., 21 стр. 34; метро Щукинская, далее на трамвае 28, 31 до остановки «Бассейн»)

🏃‍♂️ 🏃‍♀️ Марафон дружбы, муж., жен.
(Дату и место сообщим дополнительно)

Ждём всех на Универсиаде АМОР 2023!

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