Универсиада АМОР 2023

♟️ Шахматы и шашки, муж., жен.;
28 апреля, сбор и регистрация 15:30, начало 16:00,
Московский дом национальностей, зал 115
(Новая Басманная ул., 4, стр. 1, метро Красные ворота),
🏓 Настольный теннис, муж., жен.
30 апреля, cбор и регистрация - 14:00 начало игр - 15:00
Теннисный клуб «ArtTT», (9-ая Парковая, ул., д. 31, метро Первомайская),
🏀 Баскетбол 3х3, муж.
6 мая - сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00
Арена4Спорта, (Электрозаводская улица, дом 21, подъезд "К", метро Электрозаводская)
🏐 Волейбол, жен.
7 мая - сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00
Арена Спорта, (Электрозаводская улица, дом 21, подъезд "К", метро Электрозаводская)
🏐 Волейбол, муж.
8 мая - сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00
Арена4Спорта, (Электрозаводская улица, дом 21, подъезд "К", метро Электрозаводская)
⚽️ Мини-футбол 5+1, муж.
14 мая сбор и регистрация 13:00, начало игр: 14:00
Футбольные поля «База ДЮСШ ПФК ЦСКА»,
стадион «Октябрь»
(Живописная, ул., 21 стр. 34; метро Щукинская, далее на трамвае 28, 31 до остановки «Бассейн»)
🏃♂️ 🏃♀️ Марафон дружбы, муж., жен.
(Дату и место сообщим дополнительно)
Ждём всех на Универсиаде АМОР 2023!