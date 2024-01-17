Умерла Виктория Островская – актриса из "Бриллиантовой руки"

Героиня одного из самых забавных эпизодов легендарной комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", актриса Виктория Островская ушла из жизни. Ей было 85 лет.

Актриса, сыгравшая эпизодическую, но запоминающуюся роль в ставшем классикой кинофильме "Бриллиантовая рука", ушла из жизни. О ее уходе сообщил ведущий Андрей Малахов.

Он подчеркнул, что Островская была женщиной "невероятно драматичной" судьбы.

Биография Виктории Островской

Будущая актриса появилась на свет в 1938 году в Киеве, там же окончила театральный институт.

Работала в театрах в Сызрани (направили по распределению) и в Днепропетровске, но недолго.

Фильмы и роли

В какой-то момент Островская переехала в Москву и устроилась диспетчером на автобазу. Буквально на улице ее заметила ассистент Леонида Гайдая, подошла, узнала, что Островская – актриса. Сделали фотопробы, и только по ним, без кинопроб, Гайдай утвердил ее на роль уличной девушки в "Бриллиантовой руке".

Съемки "стамбульских" эпизодов проходили в Баку – именно там была снята сцена, где Островская произносит ставшие крылатыми слова "Цигель-цигель, ай-лю-лю". В этом забавном эпизоде был ярко раскрыт характер героя Юрия Никулина – доброго и наивного Семена Горбункова.

Кроме "Бриллиантовой руки", Островская снялась только в одном фильме. Это было продолжение "Карнавальной ночи" – фильм "Старый знакомый". Там она сыграла также эпизодическую роль женщины под душем в номере гостиницы, куда по ошибке заходит Огурцов.

Дети и личная жизнь

Виктория Островская дважды была замужем. Во втором браке родила сына Кирилла. Оба брака окончились разводом.