Умер игравший Сталина актер Александр Вонтов

Знаменитый театральный и киноактер Александр Вонтов скончался в Санкт-Петербурге. Он известен тем, что сыграл роль Иосифа Сталина в нескольких фильмах.

Артист Александр Вонтов ушел из жизни в Петербурге, сообщили в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Именно в этом театре, куда он пришел сразу после театрального вуза в 1977 году, актер проработал всю жизнь – более 45 лет.

"Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов. Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах"

– заявление театра

Информации о времени и месте прощания с актером пока нет. В Театре пообещали распространить ее дополнительно.

За время работы в театре Вонтов появился на его сцене в более чем восьми десятках ролей.

В кинематографе актер несколько раз сыграл Иосифа Сталина – в таких фильмах, как "Зоя", "Чапай с нами" и некоторых других.

Напомним, 11 января, вскоре после инсульта, ушел из жизни народный артист СССР Юрий Соломин. Его тело было предано земле 15 января.

В 2024 году скончались также такие деятели культуры, как азербайджанский писатель Чингиз Гусейнов и российский поэт и публицист Лев Рубинштейн – его сбил автомобиль на пешеходном переходе в Москве, несколько дней врачи боролись за его жизнь, но оказались бессильны.