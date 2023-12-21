Умер сценарист Юрий Арабов

Известный сценарист, автор сценариев к фильмам Александра Сокурова Юрий Арабов ушел из жизни. О его кончине рассказали в российском Союзе кинематографистов.

Скончался Юрий Арабов – заслуженный деятель искусств России, прозаик и поэт, сценарист. Ему было 69 лет.

О кончине Арабова рассказали в Союзе кинематографистов России, передает "Интерфакс".

"Юрий Николаевич скончался после продолжительной болезни"

– представитель организации

Юрий Арабов появился на свет в 1954 году. Место его рождения – Москва. Выпускник ВГИКа, позже возглавил в нем кафедру кинодраматургии. Первый фильм, снятый по его сценарию, – "Одинокий голос человека". Работал в соавторстве с Александром Сокуровым, написал сценарии к 12 кинокартинам известного режиссера.

В общей сложности Арабов создал сценарии к 20 картинам, в том числе – к ленте Кирилла Серебренникова, завоевавшей ряд престижных наград. В 80-е прогремел один из первых советских мистических фильмов "Господин оформитель", который снял Олег Тепцов по сценарию Арабова. Среди его самых известных телевизионных проектов – сериал 2000-х "Доктор Живаго".

Юрий Арабов был удостоен Ордена дружбы. Награду он получил в 2019 году.

Напомним, 23 декабря ушел из жизни композитор Мурад Кажлаев. Уроженец Баку, он связал свою жизнь с Дагестаном. Кажлаев – автор "Горянки" и гимна РД.