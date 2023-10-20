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Юг Ирана продолжают сотрясать землетрясения

Юг Ирана продолжают сотрясать землетрясения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на юге Ирана. В результате начавшейся паники пострадали 7 местных жителей.

На юге Ирана произошло сильное землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,9. Местные власти сообщили о том, что в результате подземных толчков пострадали 7 человек.

«После землетрясения магнитудой 4,9 по шкале Рихтера, произошедшего сегодня… в 2:13 ночи в районе Хан Зеньяна, являющемся эпицентром землетрясения, были направлены бригады Красного Полумесяца»

– главного руководителя кризисного штаба провинции Фархада Саади.

Уточняется, что травмы были получены людьми в результате начавшейся среди местного населения паники. Всем пострадавшим была оказана медпомощь.

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