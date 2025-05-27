Вестник Кавказа

УЕФА разрешил принять участие в еврокубках футбольным клубам Грузии

УЕФА разрешил принять участие в еврокубках футбольным клубам Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем сезоне в еврокубках от Грузии сыграют восемь команд. Сегодня стало известно, что УЕФА уже выдал им необходимые для этого лицензии.

Футбольные клубы Грузии получили от УЕФА лицензии для участия в еврокубках в сезоне 2025/26. Об этом сказано в сообщении Федерации футбола республики.

Лицензии предоставлены следующим клубам:

  • "Дила" Гори,
  • "Динамо" Тбилиси, 
  • "Иберия 1999" Тбилиси,
  • "Самгурали" Цхалтубо,
  • "Самтредиа", 
  • "Спаэри",
  • "Торпедо" Кутаиси,
  • женский клуб "Ланчхути".

Напомним, выдаваемая УЕФА лицензия позволяет клубу участвовать в Лиге Конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов.

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