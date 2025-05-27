УЕФА разрешил принять участие в еврокубках футбольным клубам Грузии

В следующем сезоне в еврокубках от Грузии сыграют восемь команд. Сегодня стало известно, что УЕФА уже выдал им необходимые для этого лицензии.
Футбольные клубы Грузии получили от УЕФА лицензии для участия в еврокубках в сезоне 2025/26. Об этом сказано в сообщении Федерации футбола республики.
Лицензии предоставлены следующим клубам:
- "Дила" Гори,
- "Динамо" Тбилиси,
- "Иберия 1999" Тбилиси,
- "Самгурали" Цхалтубо,
- "Самтредиа",
- "Спаэри",
- "Торпедо" Кутаиси,
- женский клуб "Ланчхути".
Напомним, выдаваемая УЕФА лицензия позволяет клубу участвовать в Лиге Конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов.