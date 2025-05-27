УЕФА разрешил принять участие в еврокубках футбольным клубам Грузии

В следующем сезоне в еврокубках от Грузии сыграют восемь команд. Сегодня стало известно, что УЕФА уже выдал им необходимые для этого лицензии.

Футбольные клубы Грузии получили от УЕФА лицензии для участия в еврокубках в сезоне 2025/26. Об этом сказано в сообщении Федерации футбола республики.

Лицензии предоставлены следующим клубам:

"Дила" Гори,

"Динамо" Тбилиси,

"Иберия 1999" Тбилиси,

"Самгурали" Цхалтубо,

"Самтредиа",

"Спаэри",

"Торпедо" Кутаиси,

женский клуб "Ланчхути".

Напомним, выдаваемая УЕФА лицензия позволяет клубу участвовать в Лиге Конференций, Лиге Европы и Лиге чемпионов.