Вестник Кавказа

Участок трассы в Казахстане до границы с Россией станет платным

Участок трассы в Казахстане до границы с Россией станет платным
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане с конца января водители будут платить за проезд по трассе до границы с Россией. Платным станет участок протяженностью более 450 км.

С 26 января станет платным участок трассы "Кызылорда-Аральск" до границы с Россией. Об этом сообщается в приказе минтранса Казахстана

Водители будут платить за участок протяженностью порядка 450 км. Оплата будут взиматься с 1806 км дороги. 

Сообщается, что на платной основе дорога будет функционировать на протяжении 20 лет. 

Водители также смогут  воспользоваться альтернативными маршрутами. Например, дополнять трассу будет участок "Жезказган - Аркалык" магистрали "Жезказган - Петропавловск".

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