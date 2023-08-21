У туристов в тренде Дагестан

Российские туроператоры уже начали бронировать путевки в Дагестан на весну и лето 2024 года - спрос на туры ожидаемо высокий, но пока заявки на размещение в отелях на майские праздники и летний высокий сезон подтверждаются.

У туроператоров появились путевки в Дагестан на предстоящие весну и лето, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За минувший год это направление стало одним из самых востребованных у россиян - продажи путевок выросли на 20-30%, и по всем прогнозам, эта динамика сохранится, хотя номерной фонд региона довольно сильно ограничен. Всего за минувший год республика приняла 1,75 млн туристов, а загрузка гостиниц в сезон составляла 90-95%.

Дагестан привлекает туристов красотой природы и обилием исторических достопримечательностей, а также предложению отдыха на Каспийском побережье. Главные достопримечательности - самый большой в России мультимедийный фонтан в Дербенте, экраноплан "Лунь" и Сулакский каньон.

Свою роль играют и восторженные отзывы туристов – особенно в тренде путешествия, в маршруте которых несколько республик Северного Кавказа, включая Дагестан – как правило стартуют такие туры в Махачкале, а добраться до дагестанской столицы туристы могут из Грозного, Владикавказа или Минеральных Вод.

Что касается цен, то экскурсионные и пляжные туры в Дагестан на лето тоже подорожали на 10-15%, связано это с ростом тарифов в отелях, увеличением расходов на транспортное и экскурсионное обслуживание, однако их стоимость значительно ниже сочинских здравниц – так, у Coral Travel тур "Огни Дагестана" стоит от 51 260 рублей на двоих, у PEGAS Touristik "Большое путешествие по Дагестану" – от 77 767 рублей на двоих (без перелета), а пляжный тур на неделю с вылетом из Москвы в июне обойдется двоим путешественникам в 59 тыс рублей. FUN&SUN предлагает экскурсионный тур с авиабилетами из Москвы на семь ночей от 109 тыс рублей на двоих.

Интересно и то, что пока ажиотажного спроса на пляжный отдых на Каспии нет – пока в тренде большей частью экскурсионные туры в Дагестан на весну и майские праздники.