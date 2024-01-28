Турпоток в Железноводск может стать рекордным

В этом году Железноводск могут посетить свыше 200 тысяч туристов. Турпоток 2024 года, согласно прогнозам, может оказаться рекордным. Сказывается развитие внутренного туризма.

Курорт Железноводск в 2024 году может стать местом отдыха 200 тыс россиян, ожидается рост потока отдыхающих на 20%, поделился градоначальник Евгений Бакулин.

"В 2023 году в Железноводске отдохнули 180 тыс. отдыхающих, что на 30 тыс. больше, чем в 2022 году. Увеличение в 2024 планируется еще на 20%"

– Бакулин

Он отметил, что в последние годы россияне стали активно осваивать внутренний туризм, в связи с этим выросла популярность Кавминвод, передает ТАСС.