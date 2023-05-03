Туризм в Крыму поддержат инвестициями

Опубликовано: 12:51, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туротрасль Крыма останется на плаву, несмотря на снижение туристического потока на полуостров - Минэкономразвития РФ направит на ее поддержку 2,7 млрд рублей, заявил глава министерства Максим Решетников.

Минэкономразвития России планирует направить на поддержку турбизнеса Крыма 2,7 млрд рублей, чтобы финансово компенсировать снижение турпотока в регион, сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства глава министерства Максим Решетников.

Министерство получило почти 4 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов, часть этих денег будет отправлено на поддержку турбизнеса Крыма с тем, чтобы компенсировать снижение турпотока, - рассказал он, передает "Интерфакс".

Крым продолжает испытывать трудности с турпотоком из-за транспортных ограничений, несмотря на низкую стоимость гостиниц по сравнению с ценами в других регионах России, добавил он.

Найдется применение и разнице в 1,3 млрд рублей, остающихся от продажи иностанных активов – их направят на поддержку проектов модульных гостиниц, заключил глава Минэкономразвития.