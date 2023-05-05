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Туристы в Дагестане спасены после суток в заснеженных горах

Туристы в Дагестане спасены после суток в заснеженных горах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Снегопад поймал в ловушку более 20 туристов в горах Дагестана. Спустя сутки их удалось вызволить - погода наладилась, на перевал смогли добраться автомобили.

Сутки провели в горах Дагестана свыше 20 туристов, спуститься с перевала им помешал снегопад, заваливший дорогу.

Местные власти уточнили, что непогода застала туристов на Харибском перевале. Снегопад сделал передвижение невозможным, отдыхающие были вынуждены провести ночь в высокогорном селе Артлух на территории Казбековского района.

"Дорожники расчистили трассу через Харибский перевал на территории Гумбетовского района, движение для транспорта открыто. <…> В настоящее время власти Гумбетовского и Казбековского районов предоставили гостям республики автотранспорт, чтобы они могли покинуть этот участок"

– администрация Гумбетовского района

Дороги в Дагестане доведут до совершенства

Дороги в Дагестане доведут до совершенства

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