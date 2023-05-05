Туристы в Дагестане спасены после суток в заснеженных горах

Опубликовано: 16:40, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Снегопад поймал в ловушку более 20 туристов в горах Дагестана. Спустя сутки их удалось вызволить - погода наладилась, на перевал смогли добраться автомобили.

Сутки провели в горах Дагестана свыше 20 туристов, спуститься с перевала им помешал снегопад, заваливший дорогу.

Местные власти уточнили, что непогода застала туристов на Харибском перевале. Снегопад сделал передвижение невозможным, отдыхающие были вынуждены провести ночь в высокогорном селе Артлух на территории Казбековского района.

"Дорожники расчистили трассу через Харибский перевал на территории Гумбетовского района, движение для транспорта открыто. <…> В настоящее время власти Гумбетовского и Казбековского районов предоставили гостям республики автотранспорт, чтобы они могли покинуть этот участок"

– администрация Гумбетовского района