Туристка из России упала с обрыва в Абхазии

Опубликовано: 10:01, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Абхазии

ЧП с российской туристкой произошло накануне поздно вечером в одном из сел Сухумского района. Об инциденте сообщает МЧС Абхазии.

Россиянка пострадала в результате несчастного случая в Абхазии, передает МЧС республики.

ЧП случилось поздним вечером накануне в Верхней Эшере. Женщина 28 лет упала с обрыва высотой 10 м.

Спасатели получили просьбу о помощи в 22.25. На месте инцидента они спустились в обрыв к туристке. Специалисты обеспечили ей обезболивание и доставили ее на носилках к дороге, где женщину ждали врачи.

В итоге россиянка была доставлена в Республиканскую больницу.