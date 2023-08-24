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Туристка из России упала с обрыва в Абхазии

Туристка из России упала с обрыва в Абхазии
© Фото: МЧС Абхазии
ЧП с российской туристкой произошло накануне поздно вечером в одном из сел Сухумского района. Об инциденте сообщает МЧС Абхазии.

Россиянка пострадала в результате несчастного случая в Абхазии, передает МЧС республики.

ЧП случилось поздним вечером накануне в Верхней Эшере. Женщина 28 лет упала с обрыва высотой 10 м.

Спасатели получили просьбу о помощи в 22.25. На месте инцидента они спустились в обрыв к туристке. Специалисты обеспечили ей обезболивание и доставили ее на носилках к дороге, где женщину ждали врачи.

В итоге россиянка была доставлена в Республиканскую больницу.

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