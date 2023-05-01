Туристический сезон стартовал в Дербенте

Опубликовано: 8:32, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Рустама Пирмагомедова

В Дербенте стартовал туристический сезон. В общей сложности праздничные мероприятия, в том числе выставки и фестивали, продлятся три дня.

В Дербенте стартовал летний туристический сезон, рассказали в горадминистрации.

Мероприятие рассчитаны на три дня. Во время праздника жителям и гостям города будут представлены новые общественные пространства, состоятся свыше 20 культурных событий.

К открытию сезона в городе появились восемь современных парков, часть просто обновили, другие построили с нуля, например, ландшафтный парк под названием "Джарчи-капы".

Радикально преобразилась и главная городская площадь Свободы, которая стала многофункциональным пространством - оно будет открыто круглый год, рассказал мэр Рустамбек Пирмагомедов.

К открытию сезона на площади были обустроены национальные подворья. Прошли интересные мастер-классы по лезгинке.

Еще одним ярким событием стал пляжный фестиваль, включавший выступления любителей виндсерфинга, кайтсерфинга и сапсерфинга.

Очень интересная выставка прошла на обновленной улице Курбанова - там можно было полюбоваться на ретро-автомобили. А в парке им. Сулеймана Стальского стартовал фестиваль еды.

В парке "Джарчи-капы" показали чудеса ловкости и баланса канатоходцы, местные художники устроили плэнер, а в нижней части парка, на месте, где раньше шли раскопки, для всех желающих работала выставка археологических находок.