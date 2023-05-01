Туристический сезон стартовал в Дербенте

В Дербенте стартовал летний туристический сезон, рассказали в горадминистрации.
Мероприятие рассчитаны на три дня. Во время праздника жителям и гостям города будут представлены новые общественные пространства, состоятся свыше 20 культурных событий.
К открытию сезона в городе появились восемь современных парков, часть просто обновили, другие построили с нуля, например, ландшафтный парк под названием "Джарчи-капы".
Радикально преобразилась и главная городская площадь Свободы, которая стала многофункциональным пространством - оно будет открыто круглый год, рассказал мэр Рустамбек Пирмагомедов.
К открытию сезона на площади были обустроены национальные подворья. Прошли интересные мастер-классы по лезгинке.
Еще одним ярким событием стал пляжный фестиваль, включавший выступления любителей виндсерфинга, кайтсерфинга и сапсерфинга.
Очень интересная выставка прошла на обновленной улице Курбанова - там можно было полюбоваться на ретро-автомобили. А в парке им. Сулеймана Стальского стартовал фестиваль еды.
В парке "Джарчи-капы" показали чудеса ловкости и баланса канатоходцы, местные художники устроили плэнер, а в нижней части парка, на месте, где раньше шли раскопки, для всех желающих работала выставка археологических находок.