Туристический поезд "Рица" отправится в Абхазию 11 октября. В республике состав будет находиться 12-13 октября, информирует пресс-служба РЖД.
Сообщается, что состав отправится из Москвы 11 октября. Маршрут состава проходит впервые пройдет через Воронеж. Также поезд пройдет через Новороссийск, Сочи, Гагру. Конечный пункт маршрута – Сухум.
Туристы смогут увидеть Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новоафонский монастырь. Путешественникам предлагается ознакомиться со столицей Абхазии в рамках экскурсии, а также насладиться живописными видами, которые открываются с берега моря.
У туристов также будет возможность осмотреть достопримечательности Сочи и Ростова-на-Дону.
Отметим, что продажа билетов еще не стартовала, стоимость комплексной экскурсионной программы составляет 63 тыс рублей для взрослых (при покупке на сайте).