Поезд "Рица" отправится в Абхазию в октябре. Туристов ждут ключевые курортные города черноморского побережья.

Туристический поезд "Рица" отправится в Абхазию 11 октября. В республике состав будет находиться 12-13 октября, информирует пресс-служба РЖД.

Сообщается, что состав отправится из Москвы 11 октября. Маршрут состава проходит впервые пройдет через Воронеж. Также поезд пройдет через Новороссийск, Сочи, Гагру. Конечный пункт маршрута – Сухум.

Туристы смогут увидеть Юпшарский каньон, озеро Рица, Сухумский ботанический сад, Новоафонский монастырь. Путешественникам предлагается ознакомиться со столицей Абхазии в рамках экскурсии, а также насладиться живописными видами, которые открываются с берега моря.

У туристов также будет возможность осмотреть достопримечательности Сочи и Ростова-на-Дону.

Отметим, что продажа билетов еще не стартовала, стоимость комплексной экскурсионной программы составляет 63 тыс рублей для взрослых (при покупке на сайте).