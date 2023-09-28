Турецкий Кахраманмараш снова трясет

Опубликовано: 10:29, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецком Кахраманмараше сегодня утром было зафиксировано очередное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,0.

Сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,0, сообщает в соцсети X управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки жители района Эльбистан ощутили на себе в 09:18 по местному времени (совпадает с мск), о жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается.

Известно, что очаг землетрясения находился на глубине 14,37 км.