Турецкий Кахраманмараш снова трясет

В турецком Кахраманмараше сегодня утром было зафиксировано очередное землетрясение, магнитуда которого составляла 4,0.
Сегодня в турецкой провинции Кахраманмараш было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,0, сообщает в соцсети X управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки жители района Эльбистан ощутили на себе в 09:18 по местному времени (совпадает с мск), о жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается.
Известно, что очаг землетрясения находился на глубине 14,37 км.