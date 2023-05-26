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Турецкий Гексун продолжают сотрясать подземные толчки

Турецкий Гексун продолжают сотрясать подземные толчки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турецкую провинцию Кахраманмараш, одну из наиболее пострадавших при мощных землетрясениях 6 февраля, продолжают фиксировать новые, хоть и небольшие землетрясения: сегодня днем здесь были зафиксированы новые подемные толчки магнитудой 3,9.

О новом землетрясении магнитудой 3,9 в турецкой провинции Кахраманмараш сообщило сегодня управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки были зарегистрированы в 15:32 по местному времени (совпадает с мск) в районе Гексун, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter, передает РИА Новости.

Очаг землетрясения залегал на глубине свыше 12 км, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

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