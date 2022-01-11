Турецкие ученые создают роботов-пчел

Спасением пчел с помощью их механических собратьев занимаются турецкие ученые из Анкары – вместе с представителями британской, австрийской и чешской науки они разрабатывают специальных роботов, которые могут выполнять роли настоящих пчел.
Как пишет Anadolu, проект был представлен на правительственном саммите в ОАЭ и стал одним из двух мировых инноваций.
Механические пчелы будут жить в ульях вместе с настоящими, жизнь ульев будет координироваться при участии искусственного интеллекта.
Как сообщил преподаватель Ближневосточного технического университета Эрол Шахин, проект был запущен два года назад. В работе участвуют 20 ученых.
Шахин напомнил, что от существования пчел критически зависит экосистема всей Земли – именно эти полосатые труженицы ответственны за опыление, и альтернативы им нет.