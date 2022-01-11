Турецкие ученые создают роботов-пчел

Ученые из Турции вместе с коллегами из других стран продолжают работу над созданием роботов-пчел, которые помогут спасти стремительно исчезающих насекомых. Проект был представлен на саммите в ОАЭ.

Спасением пчел с помощью их механических собратьев занимаются турецкие ученые из Анкары – вместе с представителями британской, австрийской и чешской науки они разрабатывают специальных роботов, которые могут выполнять роли настоящих пчел.

Как пишет Anadolu, проект был представлен на правительственном саммите в ОАЭ и стал одним из двух мировых инноваций.

Механические пчелы будут жить в ульях вместе с настоящими, жизнь ульев будет координироваться при участии искусственного интеллекта.

Как сообщил преподаватель Ближневосточного технического университета Эрол Шахин, проект был запущен два года назад. В работе участвуют 20 ученых.

Шахин напомнил, что от существования пчел критически зависит экосистема всей Земли – именно эти полосатые труженицы ответственны за опыление, и альтернативы им нет.