Турецкие бренды активно осваивают российский рынок

Опубликовано: 11:14, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В нынешнем году в России наметился рост числа продукции иностранных компаний, большинство из которых составляют бренды одежды и обуви, а также товаров для дома из Турции.

На российский рынок в текущем 2023 году вышли 16 новых иностранных брендов, которые большей частью представлены товарами потребительского спроса, пишет РБК со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank).

Это новый рекорд с 2019 года, когда в стране заработали 26 новых зарубежных компании, после этого их число лишь снижалось.

Наиболее активно российский рынок осваивают турецкие производители – как правило они представляют новинки одежды и обуви, появилась турецкая мебель и товары для дома – на российском рынке сейчас работают девять таких компаний, в основном в ценовом сегменте "средний" и "выше среднего".

Также российский рынок пока осторожно осваивают белорусские производители – страну представляют бренд одежды "Коминтерн" и производитель товаров для дома Swed House.

Появились на рынке и экзотические игроки – это продавец спортивной одежды из Австралии и сетевые магазины из Киргизии, Южной Кореи и Эстонии.