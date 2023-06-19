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Турцию вновь потрясло

Турцию вновь потрясло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Эрзуруме произошло землетрясение, магнитуда составила 4,3. Очаг располагался на глубине более 12 километров. Ранее подземные толчки ощущались в Адане.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о землетрясении в турецкой провинции Эрзурум.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3. Они были зарегистрированы в 14:13 (местное время совпадает с московским) в районе Ашкале.

В ведомстве заявили, что очаг землетрясения располагался на глубине 12,52 км.

Ранее подземные толчки ощущались в провинции Адана. Там магнитуда составила 4,0.

Турецкую Адану потрясло землетрясение

Турецкую Адану потрясло землетрясение

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