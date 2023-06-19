Опубликовано: 16:11, 19 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Эрзуруме произошло землетрясение, магнитуда составила 4,3. Очаг располагался на глубине более 12 километров. Ранее подземные толчки ощущались в Адане.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило о землетрясении в турецкой провинции Эрзурум.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3. Они были зарегистрированы в 14:13 (местное время совпадает с московским) в районе Ашкале.

В ведомстве заявили, что очаг землетрясения располагался на глубине 12,52 км.

Ранее подземные толчки ощущались в провинции Адана. Там магнитуда составила 4,0.