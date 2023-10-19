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Турция заключила контракт на поставку в Эстонию военной техники

Турция заключила контракт на поставку в Эстонию военной техники
© Фото: ANADOLU
Турецкие компании оборонной промышленности Otokar и Nurol Makina поставят в Эстонию около 230 боевых бронированных машин 4X4 и 6X6.

Накануне в столице Эстонии состоялась церемония подписания контракта на поставку машин 4X4 и 6X6, которыми Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) намерен обеспечить силовые структуры страны.

Документ о намерениях в Таллине подписали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Эстонии Ханно Певкур, а соответствующий протокол скрепили подписями президента Управления оборонной промышленности Турецкой Республики Халука Гергюна и генерального директора Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Магнуса Вальдемара Саара, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Согласно контрактам, в Эстонию будут поставлены боевые бронированные машины ARMA 6X6 производства Otokar и боевые бронированные машины NMS (YÖRÜK) 4X4 Nurol Makina. Контракты подписали заместитель генерального директора компании Otokar Седеф Вехби и генеральный директор Nurol Makina Энгин Айкол.

Всего эстонским силам безопасности будет предоставлено около 230 машин на сумму около 200 млн евро.

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