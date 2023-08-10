РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Турция займется освоением месторождений в Узбекистане

Турция займется освоением месторождений в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Узбекистан и Турция готовы расширить сотрудничество. Стоимость потенциальных проектов превышает $5 млрд.

Турецкая компания Cengiz Holding заинтересована в расширении бизнеса в Узбекистане.

Холдинг уже работал на территории Узбекистана, были построены две электростанции - в Ташкентской и Сырдарьинской областях.

В ходе встречи руководства компании и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, делегация Cengiz Holding презентовала новые планируемые в республике проекты, их стоимость превышает $5 млрд.

«В их числе – модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства»

– сайт президента Узбекистана

Мирзиеев поручил в кратчайшие сроки совершить подготовку и приступить к реализации совместных перспективных проектов.

В Узбекистане построят платную автомагистраль &quot;Ташкент – Андижан&quot;

В Узбекистане построят платную автомагистраль "Ташкент – Андижан"

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
905 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version