Турция займется освоением месторождений в Узбекистане

Турецкая компания Cengiz Holding заинтересована в расширении бизнеса в Узбекистане.
Холдинг уже работал на территории Узбекистана, были построены две электростанции - в Ташкентской и Сырдарьинской областях.
В ходе встречи руководства компании и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, делегация Cengiz Holding презентовала новые планируемые в республике проекты, их стоимость превышает $5 млрд.
«В их числе – модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства»
– сайт президента Узбекистана
Мирзиеев поручил в кратчайшие сроки совершить подготовку и приступить к реализации совместных перспективных проектов.