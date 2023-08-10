Турция займется освоением месторождений в Узбекистане

Опубликовано: 6:21, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Узбекистан и Турция готовы расширить сотрудничество. Стоимость потенциальных проектов превышает $5 млрд.

Турецкая компания Cengiz Holding заинтересована в расширении бизнеса в Узбекистане.

Холдинг уже работал на территории Узбекистана, были построены две электростанции - в Ташкентской и Сырдарьинской областях.

В ходе встречи руководства компании и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, делегация Cengiz Holding презентовала новые планируемые в республике проекты, их стоимость превышает $5 млрд.

«В их числе – модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства»

– сайт президента Узбекистана

Мирзиеев поручил в кратчайшие сроки совершить подготовку и приступить к реализации совместных перспективных проектов.