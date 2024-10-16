Вестник Кавказа

Турция вывела в космос свой первый спутник связи

Турция вывела в космос свой первый спутник связи
© Фото: пресс-служба президента Турции
Турция вошла в число стран-производителей спутников связи, выведя на орбиту свой первый спутник связи Türksat 6A – это стало итогом двадцатилетней работы, и теперь у страны есть своя национальная спутниковая платформа.

Турция стала 11-й страной, способной производить собственные спутники связи, заявил сегодня после запуска в космос первого национального спутника Türksat 6A президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Запуск объекта на околоземную орбиту – это результат двадцати лет кропотливой, интенсивной и напряженной работы турецких ученых, с ее завершением у Турции появилась собственная национальная спутниковая коммуникационная платформа, - с гордостью отметил глава государства, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

"Достигнутыми успехами Турция получила значимую возможность создать национальный спутниковый бренд и основать национальную космическую компанию. Мы очень близки к тому, чтобы занять достойное нас место в мировой системе"

- Реджеп Тайип Эрдоган

На фоне разворачивающихся в мире событий это - историческое окно возможностей для страны, выразил уверенность турецкий лидер.

Напомним, накануне мы сообщали о том, что Турция сегодня осуществит запуск нового спутника, срок службы которого составляет около 15 лет. Вывод спутника на орбиту позволит увеличить охват турецкой сети телекоммуникаций до 5 млрд человек по всему миру, это позволит Турции выйти на рынки связи Индии, Таиланда, Малайзии и Индонезии. На 84% спутник состоит из компонентов турецкого производства.

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