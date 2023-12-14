Турция восстановит Карабах за $3,4 млрд

Азербайджан подписал с Турцией документы о строительных работах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Турецким строительным компаниям на эти цели будет выделено $3,4 млрд.

Власти Азербайджанской Республики и Турции заключили контракт на восстановительные и строительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. Подрядные документы были подписаны на сумму $3,4 млрд. Об этом сообщил глава министерства экономики АР Микаил Джаббаров в ходе своего выступления на форуме посвященном развитию азербайджано-турецких отношений.

«Отрадным фактом является то что в этих проектах на освобожденных территориях активное участие принимают турецкие компании. На сегодня с ними подписаны подрядные контракты на сумму $3,4 млрд»

- Микаил Джаббаров

Министр отметил, что с 2021 по 2023 год на возрождение освобожденных территорий было выделено $7 млрд.

Также он сказал, что республика создает комфортные условия для развития инвестиционных проектов. В частности, инвестиционная компания из АР сейчас ведет переговоры с турецкими предприятиями по восстановлению ГЭС в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.