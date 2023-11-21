Турция активно помогает в восстановлении Карабаха

Коммерческие организации Турции принимают активное участие в строительстве и восстановлении Карабахского экономического района, а также вкладываются в экономическое развитие Азербайджана.

Турецкие предприниматели активно помогают в восстановлении Карабахского экономического района. Несколько тысяч компаний из Турции принимают участие в развитие экономических сфер Азербайджанской Республики. Такое заявление сделал глава Общественного совета при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса Фархад Гарашов.

«В Азербайджане действуют около 4 тысяч турецких компаний. Они осуществляют деятельность во всех сферах экономики»

- Фархад Гарашов

Он отметил, что турецкие предприниматели побеждают в тендерах на проекты по восстановлению Карабахского экономического района за счет предоставления высокого качества услуг.

Кроме этого, Гарашов подчеркнул, что власти Азербайджана всегда обращают внимание на возникшие вопросы у турецких компаний и делают все возможное, чтобы их решить.