Турция: открытие Зангезурского коридора раскроет потенциал тюркского мира

Опубликовано: 21:23, 19 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристический и внешнеторговый потенциал тюркского мира получит импульс после открытия Зангезурского коридора. Уверенность в этом выразил министр сельского и лесного хозяйства Турции.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы заявил о том, что открытие Зангезурского коридора приведет к наращиванию темпов развития как туристического, так и торгового потенциала тюркского мира.

"Открытие этого коридора как двери в тюркский мир укрепит как торговые, так и культурные отношения. Тот факт, что Игдыр является отправной точкой этого коридора в нашей стране, будет способствовать развитию региона"

– Ибрагим Юмаклы

Далее министр подчеркнул, что вероятность открытие Зангезурского коридора появилась только после победы Азербайджана в Отечественной войне.

Напомним, что глава армянского правительства Никол Пашинян, подписав акт о капитуляции армии Армении в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, обязался обеспечить беспрепятственный транспортный доступ из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыван и обратно – позднее этот маршрут получил название Зангезурский коридор. Однако за почти три года армянские власти не сделали ровным счетом ничего для выполнения договоренности.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что проект Зангезурского коридора будет реализован, несмотря на попытки Армении уклониться обязательств.