Турция оставит формат отелей "все включено"

В турецких отелях в будущем 2024 году продолжит действовать так полюбившийся россиянам формат "все включено", заверил посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

Любимый формат размещения "все включено", который широко практикуется в турецких отелях и давно полюбился туристам из России, продолжит работать и в следующем 2024 году, сообщил посол Турции в РФ Танжу Бильгич.

"Очень много российских туристов едут в Турцию. В стране есть различные типы размещения. "Все включено" - один из них. Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу "все включено", продолжат это делать в следующем году. Будут возможности для такого типа размещения"

- Танжу Бильгич

Что касается инициативы о возможном пересмотре этого формата, который сейчас рассматривается в Турции, дипломат отметил, что это зависит от решения самих отелей, передает ТАСС.

"Есть разные типы отелей, некоторые из них очень роскошные, некоторые не такие роскошные, поэтому все зависит от типа размещения, которое ищет турист. Я уверен, что каждый турист из России, который захочет посетить Турцию, найдет для себя подходящий вариант в следующем году"

- Танжу Бильгич

Также глава турецкой дипмиссии отметил, что в Турции очень любят россиян и надеются, что в следующем году их будет еще больше.