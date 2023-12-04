Турция не готова впустить Швецию в НАТО

Глава Минобороны Турции рассказал, что Швеция пока не выполнила свои обещания в рамках договоренностей с турецкий стороной. По его словам, речь идет о договоренностях в области противодействия терроризму.

Швеция по-прежнему не выполнила свои обещания в рамках договоренностей в вопросах борьбы с терроризмом. Такое заявление сделал в понедельник глава Минобороны Турции.

"Наши шведские друзья прилагают необходимые усилия. Однако Швеция пока не сдержала слова, мы ожидаем этого. У каждой страны есть свой парламент. У нас он тоже есть, и не следует забывать, что последнее слово (в вопросе ратификации заявки на членство в НАТО – прим. ред.) останется за ним"

– Яшар Гюлер

Он добавил, что Турция проводит политику открытых дверей, а подтверждением этому является принятие Финляндии в НАТО.