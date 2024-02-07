Турция не спешит одобрять кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Власти Турции положительно смотрят на то, чтобы пост генсека НАТО занял нынешний премьер Нидерландов. При этом Анкара хочет сначала получить от него определенные гарантия.

Турция пока не готова одобрить кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО. Об этом сообщают источники.

По их данным, Анкара сначала хочет получить от премьер-министра Нидерландов заверения в непредвзятом отношении к членам организации, пишет Bloomberg.

"Турция стремится к тому, чтобы Рютте – или любой другой кандидат - не имел предвзятого отношения к членам альянса из ЕС, и, в частности, чтобы он не поддавался давлению со стороны государств-членов ЕС Греции и Кипра"

– информагентство

Согласно информации, власти Турции благосклонно относятся к тому, чтобы вместо Йенса Столтенберга Североатлантический альянс возглавил Марк Рютте. При этом Анкара пока не согласилась с кандидатурой Рютте.