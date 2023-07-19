Турция нашла сухопутную нефть

Опубликовано: 13:30, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Турецкие ученые пересмотрели исследования по поиску нефти, проведенные Главным управлением исследований и разведки полезных ископаемых Турции еще в 1926 и 1930 годах, и обнаружили в них следы, указывающие на наличие "черного золота".

Ученые из Университета Гюмюшхане в Турции провели повторные исследования потенциальных нефтеносных пластов в Эрзинджане после того, как изучили данные нефтеразведки 30-х годов прошлого столетия, и пришли к выводу, что регион обладает определенным потенциалом, причем ископаемая нефть по составу аналогична российской.

Исследования, проведенные в селе Нижний Чимагыл, показали наличие капель нефти на поверхности воды и наличие устойчивого запаха углеводорода, рассказал руководитель факультета геофизической инженерии Университета Гюмюшхане, профессор Нафиз Маден.

Дальнейшее изучение потенциального источника будет включать исследования, которые проведет нефтедобывающая компания Turkish Petrolları – они будут включать в себя комплексные геологические и глубинные сейсмические исследования в регионе.