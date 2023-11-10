Турция бойкотирует бренды из Израиля

В Турции стартовала крупная кампания бойкота израильских брендов. В список попали и бренды, поддерживающие Израиль. Жители страны стали покупать местное производство.

Турция объявила крупнейшую в истории кампанию бойкота брендов из Израиля, передает издание Yeni Akit.

Решение связано с израильскими ударами по сектору Газа. Газета пишет, что поддержка бойкота обрела популярность среди жителей страны. Помимо израильских брендов, под бойкот попали и бренды, которые поддерживают Израиль.

Издание сообщает, что жители Турции стали чаще покупать местные продукты, что подтолкнуло производителей на новые наработки.

Стоит добавить, что на турецких рынках есть множество компаний, специализирующихся на продажах марок из Израиля.