Турция берет курс на зеленую энергетику

Турция намерена ежегодно увеличивать долю зеленой энергетики в энергодобывающей отрасли страны на 5 гигаватт и довести общую выработку электроэнергии к 2035 году до 190 гигаватт, заявил глава Минэнерго страны.

Власти Турции планируют постепенно наращивать долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общей структуре энергоснабжения предприятий и потребителей, начиная уже с этого 2024 года, пишут турецкие СМИ.

Ежегодно турецкие энергетики намерены вводить по 5 гигаватт (ГВт) новых мощностей ВИЭ – 3,5 ГВт будут поставлять в энергосистему страны новые солнечные электростанции, а 1,5 ГВт – ветровые, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, передает Trend.

"В целом в течение 12 лет, начиная с 2024 года, суммарная мощность новых ВИЭ в Турции достигнет 60 тыс мегаватт (60 ГВт)"

- Альпарслан Байрактар

Совокупная мощность энергосистемы Турции к 2035 году достигнет 190 тыс мегаватт (190 ГВт), - заверил министр.