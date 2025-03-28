Вестник Кавказа

Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы

Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Советник президента Турции выступил на форуме в Ханкенди. Он сказал, что проармянские позиции на Западе угрожают прочному миру на Кавказе.

Советник турецкого президента по вопросам безопасности и иностранных дел Чагры Эрхан выступил на 7-м политическом форуме Университета ADA, который проходит в Ханкенди.

Он заявил, что Анкара отказывается предпринимать какие-либо позитивные шаги в сторону Армении, пока Ереван не примет условия Азербайджана по мирному соглашению.

Эрхан также сказал, что проармянские позиции в некоторых странах Запада, особенно Франции, угрожает затянуть усилия по достижению прочного мира на Южном Кавказе.

 Советник добавил, что Париж в институтах Евросоюза принимает против Азербайджана такие решения, которые не способствуют установлению мира в регионе.

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