Турция Армении: сначала мир с Азербайджаном, затем открытые границы

Советник президента Турции выступил на форуме в Ханкенди. Он сказал, что проармянские позиции на Западе угрожают прочному миру на Кавказе.

Советник турецкого президента по вопросам безопасности и иностранных дел Чагры Эрхан выступил на 7-м политическом форуме Университета ADA, который проходит в Ханкенди.

Он заявил, что Анкара отказывается предпринимать какие-либо позитивные шаги в сторону Армении, пока Ереван не примет условия Азербайджана по мирному соглашению.

Эрхан также сказал, что проармянские позиции в некоторых странах Запада, особенно Франции, угрожает затянуть усилия по достижению прочного мира на Южном Кавказе.

Советник добавил, что Париж в институтах Евросоюза принимает против Азербайджана такие решения, которые не способствуют установлению мира в регионе.