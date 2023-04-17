Труба котельной угрожает дому в станице на Кубани

Опубликовано: 23:03, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода стала причиной ЧП с высокой трубой котельной в одной из станиц Краснодарского края. Жители соседнего дома эвакуированы, идут работы по укреплению конструкции.

ЧП с трубой котельной произошло несколько часов назад в станице Ленинградской, сообщил оперштаб Кубани.

Дымовая труба высотой 44 м искривилась настолько, что могла упасть. В целях безопасности на время работ было решено эвакуировать жителей расположенной неподалеку пятиэтажки. В общей сложности в ней насчитывается 237 жильцов, в том числе 44 ребенка. В пункт временного размещения доставили восемь семей, работы продолжаются.

В свою очередь, глава Ленинградского района назвал причину ЧП - это мощный ветер, который деформировал трубу.

По словам Юрия Шулико, аварийная бригада с помощью сварки укрепляет трубу, потом ее уберут вовсе.

"Не могу сказать, что есть опасность для жизни жильцов. Но, считаю, лучше перестраховаться. Поэтому принял решение об эвакуации. В ближайшее время предстоит выполнить комплекс аварийно-восстановительных работ", - отметил чиновник