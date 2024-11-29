Вестник Кавказа

Тройное ДТП на Ставрополье унесло жизнь владельца иномарки

Тройное ДТП на Ставрополье унесло жизнь владельца иномарки
© Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
Тройное ДТП произошло в Ставропольском крае. Столкнулись две иномарки и ВАЗ-2115. Погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.

Автоавария с участием трех автомобилей произошла в Ставропольском крае, пишет пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось утром 5 декабря на 5-км трассы «Северо-западный обход Пятигорска». Владелец машины Haval после выезда на встречку врезался в Volkswagen и ВАЗ-2115.

Отмечается, что от столкновения водитель Volkswagen скончался на месте происшествия. Жителя Пятигорска, который был за рулем Haval доставили в больницу с повреждениями.

Стоит добавить, что владелец ВАЗ-2115 не пострадал. В настоящее время правоохранители выясняются все обстоятельства случившейся трагедии.

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