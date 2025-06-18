Вестник Кавказа

Трамп может встретиться с Си Цзиньпином перед саммитом АТЭС – СМИ

Си Цзиньпин
© Фото: Сайт президента России
Лидеры Китая и США могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее или перед мероприятием.

Лидер США Дональд Трамп может провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передают СМИ. 

"Саммит АТЭС в Южной Корее, вероятно, лучшая возможность для Си Цзиньпина и Дональда Трампа встретиться лично в этом году"

– South China Morning Post 

Как отмечает South China Morning Post, американский лидер может направиться в Китай перед мероприятием, либо встретиться с Си Цзиньпином в Южной Корее. 

Напомним, что саммит АТЭС в этом году пройдет в корейском Кенджу с 30 октября по 1 ноября. 

Ранее источники The Times сообщали, что Си Цзиньпин планирует организовать встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Китае. Встреча лидером может состояться в рамках торжеств по случаю 80-летия окончания Второй Мировой войны.

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