Глава МИД Турции побеседовал с госсекретарем США

Глава МИД Турции Хакан Фидан сегодня побеседовал по телефону с госсекретарем США Макрко Рубио, обсудив с ним ситуацию в Сирии и Газе и указав на важность реализации достигнутых договоренностей между сторонами конфликта.

Сегодня состоялась телефонная беседа главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря США Марко Рубио, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на юге Сирии.

Как отметил в ходе беседы глава турецкого внешнеполитического ведомства, нужно как можно скорее прекратить вооруженные столкновения в Сирии и обеспечить стабильность в регионе, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В подтверждение своих слов министр отметил, что удары Израиля по сирийской территории лишь усугубляют ситуацию, и такие посягательства на территориальную целостность, единство и суверенитет САР – это ущерб усилиям по установлению мира в регионе.

Также Хакан Фидан подчеркнул: Турция не допустит использования ситуации на юге Сирии в интересах террористических организаций, подтвердив поддержку Анкарой конструктивной роли США в Сирии. Турция готова сотрудничать с Вашингтоном и другими странами ради устойчивого прекращения конфликтов, и это – реальная возможность сформировать будущее сирийского народа, упускать которую нельзя.

Также стороны обсудили ситуацию в Газе и прогресс на переговорах о прекращении огня, в ходе которого Фидан отметил: Турция выступает за скорейшее установление устойчивого перемирия и оказание гуманитарной помощи народу Палестины.