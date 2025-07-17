Президент Турции выступил за единство Сирии

Турция не допускала и не допустит разделения Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина страны, проходившем в Президентском комплексе в Анкаре.

Турция не приемлет разделения Сирии на несколько частей ни при каких обстоятельствах - заявил по итогам заседания Кабмина в Президентском комплексе в Анкаре президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не соглашались на раскол Сирии ни вчера, ни сегодня - и завтра категорически не согласимся. Те, кто спускается в колодец, держась за веревку Израиля, рано или поздно поймут, какую серьезную ошибку они совершили"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Атаки Сирии – это бандитизм, и друзов Израиль здесь использует лишь в качестве предлога для его оправдания, потому что стабильная Сирия ему не нужна, поскольку это обеспечит стабильность для всех стран вокруг нее, заявил турецкий лидер, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Все силовые ведомства Турции находятся в постоянном контакте с сирийскими коллегами, и для Турецкой Республики очень важны территориальной целостности и национального единства соседней Сирии, отметил Эрдоган.

Турция не покушается ни на чьи права, а просто хочет мира – это наглядно демонстрирует ее достойная внешняя политика и усилия, предпринимаемые руководством страны для достижения мира и спокойствия в регионе, - резюмировал президент.