Вестник Кавказа

Торговые павильоны рядом со школой взволновали жителей КЧР

Торговые павильоны рядом со школой взволновали жителей КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии строят торговые павильоны впритык к школе. Родители обратились к общественникам за помощью. Власти пообещали провести проверку.

Власти Усть-Джегутинского района проведут проверку в связи с возведением торговых павильонов возле школы в Усть-Джегуте.

Как пишет пресс-служба регионального отделения Народного фронта, родители, чьи дети учатся в лицее №4, обратились к общественникам за помощью.

Они утверждают, что рядом со школой вырубили все деревья. По их словам, делается это для строительства торговых павильонов.

Сами общественники заявили о нарушении правил антитеррористической безопасности и строительных норм. Они пообещали обратиться в прокуратуру.

В районной администрации заявили, что организуют проверку.

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